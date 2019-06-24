Вопрос Гонконга не будет подниматься в ходе переговоров лидеров Китая и США

ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Вопрос Гонконга не будет подниматься в ходе переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях G20 в Осаке, заявил на пресс-конференции в понедельник помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь.

Саммит лидеров "большой двадцатки" пройдет в Осаке 28-29 июня.

"Прежде всего, саммит G20 – это платформа для обсуждения экономических вопросов, и это не моя характеристика, а то, как характеризуют этот саммит лидеры. G20 сфокусирован на международной торговле, финансовых и экономических вопросах… И я могу уверенно сказать, что проблема Гонконга не будет обсуждаться на G20 в Осаке, мы не позволим этому произойти", - заявил Чжан Цзюнь.

Он подчеркнул, что "Гонконг является специальным административным районом Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться в его дела".

Ранее появлялись сообщения, что лидеры могут обсудить ситуацию в Гонконге, где уже более двух недель проходят акции протеста против поправок закону об экстрадиции, которые в случае одобрения, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.

Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, согласно которому Лэм должна была выступить до 17.00 по местному времени (12.00 мск) в четверг с соответствующим заявлением. Этого не произошло, в связи с чем демонстрации, хоть и не столь масштабные как ранее, возобновились в пятницу, однако к субботе полностью стихли.