Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T05:06Z
https://ria.ru/20190624/1555840761.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155126/40/1551264040_0:0:2749:1547_1036x0_80_0_0_2904bd633f6c9f3cad497619b70a1a0c.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Арабские племена "Заевфратья" выступили в поддержку руководства Сирии

05:06
3797
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии
Военнослужащий сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военнослужащий сирийской армии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 24 июн – РИА Новости. Лидеры арабских родоплеменных союзов и племен "Заевфратья" поддержали курс руководства Сирии на восстановление страны и выступили против незаконного присутствия на территории республики войск зарубежных стран. Об этом говорится в совместном заявлении шейхов.
"Мы выступаем за сохранение единства и территориальной целостности Сирии под руководством президента Башара Асада. Мы против незаконного иностранного присутствия по всей территории Сирии, в том числе на севере и северо-востоке страны", - говорится в заявлении.
Руководители племен выступили с требованием восстановить контроль руководства страны над "Заевфратьем". Также было озвучено предложение "амнистировать всех, чьи руки не запятнаны в крови, кто был вынужден взять в руки оружие и быть в вооруженной оппозиции государству". Ключевой проблемой шейхи считают незаконное зарубежное вмешательство во внутренние дела Сирии.
Улица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
Вчера, 16:44
При взрыве мины в Сирии погиб человек
"Собрание представителей кланов и племен доказывает, что сирийский народ един, и мы не желаем подчиняться иностранным гражданам - чужим людям, которые приезжают сюда к нам без разрешения. Они хотят разорвать неделимую Сирию на куски, но мы этого не позволим", - сказал шейх племени ассасны Иса Аль-Ибрагим.
"Американцы приехали сюда не для того, чтобы поддержать сирийский народ. Для всех очевидно, их цель - разделить нашу страну на куски. Поэтому мы им заявляем откровенно на весь мир: уходите отсюда, вам не рады. Сирия едина, мы все вместе, разрушить эту крепкую связь не удастся", - добавил шейх племени агейдат Камаль Аль-Джара.
Шейхи выступили "против попыток других государства осуществлять проекты по разделу Сирии". Отмечается, что только сирийский народ имеет право определять судьбу своей страны, а территория республика является собственностью всех сирийцев, и никто другой не вправе распоряжаться ей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 12:39
Нетаньяху выразил надежду, что Россия и США найдут общую почву по Сирии
"Мы выступаем за активизацию движения народного сопротивления в "Заевфратье", в том числе посредством сплочения арабских и курдских племен, что должно способствовать развитию межнационального диалога и взаимопонимания для срыва планов США, стран Запада, а также "сепаратистов" на севере страны и северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении.
По словам представителя национальных элит города Аль-Хасака доктора Дауда Бека, район, откуда он приехал, на сегодняшний день не подчиняется правительству страны: территорией управляют курдские сепаратисты. Руководители племен уверены, что на северо-востоке страны курды получают от США оружие в обмен на сирийскую нефть.
"Конечно, нас это не устраивает, национальные элиты настаивают на том, чтобы государство было единым, как раньше, и иностранцы не навязывали нам свои правила. Решать все должны сирийские власти под сирийским флагом", - говорит он.
Согласно заявлению шейхов, все полезные ископаемые на территории страны являются собственностью народа, и никто не вправе "узурпировать использование природных богатств Сирии". "Сирия едина, все племена и кланы поклялись богом в том, что даже маленький кусочек родной земли не уйдет от нас. Мы не отдадим никому и 20 сантиметров нашей площади", - отметил шейх племени альбуллет Султан Нури.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
3711011
Обсудить 0
Война в СирииСирия
Рекомендуем
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
РИА
Новости
Тонировка автомобиля
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Владимир Колокольцев
Главе МВД предложили легализовать движение "Лев против"
Лента
новостей
Самолет Airbus A330
Рейс Новосибирск - Анталия отложили на 8,5 часов из-за неисправности борта
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Экологические проблемы – в центре повестки международного форума
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Роберт Де Ниро
В Сети раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Ситуация в Сирии
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Мурманской области в морге родственникам умерших выдали чужие тела
11:28Ротенберг рассказал о необходимости развития технологий в России
11:27"Единая Россия" просит Минтранс координировать возврат россиян из Грузии
11:26В Казахстане госпитализировали шесть пострадавших после ЧП в воинской части
11:26О внезапной проверке в ЦВО сообщат иностранным военным атташе
11:26В ЛНР прошло первое заседание Общественной палаты
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Лента новостейМолния