Арабские племена "Заевфратья" выступили в поддержку руководства Сирии

АЛЕППО (Сирия), 24 июн – РИА Новости. Лидеры арабских родоплеменных союзов и племен "Заевфратья" поддержали курс руководства Сирии на восстановление страны и выступили против незаконного присутствия на территории республики войск зарубежных стран. Об этом говорится в совместном заявлении шейхов.

"Мы выступаем за сохранение единства и территориальной целостности Сирии под руководством президента Башара Асада. Мы против незаконного иностранного присутствия по всей территории Сирии, в том числе на севере и северо-востоке страны", - говорится в заявлении.

Руководители племен выступили с требованием восстановить контроль руководства страны над "Заевфратьем". Также было озвучено предложение "амнистировать всех, чьи руки не запятнаны в крови, кто был вынужден взять в руки оружие и быть в вооруженной оппозиции государству". Ключевой проблемой шейхи считают незаконное зарубежное вмешательство во внутренние дела Сирии.

"Собрание представителей кланов и племен доказывает, что сирийский народ един, и мы не желаем подчиняться иностранным гражданам - чужим людям, которые приезжают сюда к нам без разрешения. Они хотят разорвать неделимую Сирию на куски, но мы этого не позволим", - сказал шейх племени ассасны Иса Аль-Ибрагим.

"Американцы приехали сюда не для того, чтобы поддержать сирийский народ. Для всех очевидно, их цель - разделить нашу страну на куски. Поэтому мы им заявляем откровенно на весь мир: уходите отсюда, вам не рады. Сирия едина, мы все вместе, разрушить эту крепкую связь не удастся", - добавил шейх племени агейдат Камаль Аль-Джара.

Шейхи выступили "против попыток других государства осуществлять проекты по разделу Сирии". Отмечается, что только сирийский народ имеет право определять судьбу своей страны, а территория республика является собственностью всех сирийцев, и никто другой не вправе распоряжаться ей.

"Мы выступаем за активизацию движения народного сопротивления в "Заевфратье", в том числе посредством сплочения арабских и курдских племен, что должно способствовать развитию межнационального диалога и взаимопонимания для срыва планов США, стран Запада, а также "сепаратистов" на севере страны и северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении.

По словам представителя национальных элит города Аль-Хасака доктора Дауда Бека, район, откуда он приехал, на сегодняшний день не подчиняется правительству страны: территорией управляют курдские сепаратисты. Руководители племен уверены, что на северо-востоке страны курды получают от США оружие в обмен на сирийскую нефть.

"Конечно, нас это не устраивает, национальные элиты настаивают на том, чтобы государство было единым, как раньше, и иностранцы не навязывали нам свои правила. Решать все должны сирийские власти под сирийским флагом", - говорит он.