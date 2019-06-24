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РИА Новости

СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона

02:02
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Карлос Гон. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Французские власти начали налоговую проверку в отношении главы экс-главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона, сообщает французская газета Libеration со ссылкой на источники.
Ранее со ссылкой на японскую газету "Асахи" сообщалось, что токийская прокуратура может выдвинуть новые обвинения Карлосу Гону по подозрению в присвоении средств из так называемого "президентского фонда" компании Renault на общую сумму около 2,85 миллиона евро.
"Этот тип контроля, рассчитанный почти на год, выразится в тщательном анализе всех доходов, полученных Карлосом Гоном за несколько лет", - говорится в сообщении.
Уведомление, оповещающее Гона и его жену об этом, было разослано во все известные места жительства супругов во Франции, в Ливане и, возможно, в Соединенных Штатах.
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За операцию, по всей видимости, отвечает Национальное управление налогового аудита (DNVSF), следящее за шестью тысячами самых богатых налогоплательщиков во Франции.
Отмечается, что с 2012 года Гон отказался от статуса французского налогоплательщика, чтобы стать нидерландским налоговым резидентом. Это позволило ему избежать прежнего налога на имущество и выплатить только единовременный вклад на доход как главы фирмы.
В Амстердаме есть штаб-квартира холдинговой компании Renault-Nissan BV (RNBV). Однако чтобы претендовать на налоговую резиденцию в Нидерландах, Карлос Гон должен был проживать там не менее 183 дней в году. Издание отмечает, что именно в этом вопросе у французских налоговых органов будут некоторые сомнения.
Libеration отмечает, что может представлять интерес документ, который составила налоговая фирма Mazars после проведения аудита в отношении материальных выгод, полученных Карлосом Гоном через компанию RNBV. В документе, который был представлен совету директоров Renault 4 июня, говорится, что 11 миллионов евро Карлос Гон мог потратить на личные нужды. Сюда вошли авиабилеты, пожертвования некоммерческим организациям или личные расходы.
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Вполне вероятно, пишет издание, что проверяющие тщательно изучат и планы полета бизнес-джета Gulfstream G650, собственности Nissan, который Гон использовал для большинства своих путешествий. Они также проверят все его билеты на регулярных авиалиниях и, при необходимости, записи его телефонных разговоров, поскольку по телефону можно отследить перемещения его владельца.
Подчеркивается, что тот факт, что Renault оплатила часть стоимости свадебной вечеринки Карлоса Гона, может рассматриваться как материальная выгода и реинтегрироваться в доходы бывшего генерального директора. Эти суммы будут облагаться налогом в размере 40%, и ему придется их заплатить.
Карлос Гон был впервые арестован 19 ноября прошлого года по подозрению в сокрытии доходов альянса Renault-Nissan, который был юридически оформлен через две "дочки" - Renault-Nissan B.V. (RNBV) и Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV). Ранее в июне французские власти заявили о намерении обратиться в суд в связи с результатами аудита совместного предприятия RNBV, выявившими подозрительные расходы Карлоса Гона на сумму в 11 миллионов евро.
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Карлос ГонФранцияВ мире
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