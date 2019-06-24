Жители Рима ощутили легкое землетрясение

РИМ, 24 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Подземные толчки ощутили в воскресенье вечером жители Рима, передаёт корреспондент РИА Новости.

По сообщению Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда землетрясения, произошедшего в десятке километров к востоку от итальянской столицы, составила 3,7. Очаг подземного толчка залегал на глубине 9 километров в районе городка Колонна.

Пожарная служба заявляет об отсутствии сообщений об ущербе и обращений за помощью, однако экстренные службы получают множество звонков от встревоженных горожан.