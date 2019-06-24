РФ заняла 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии в первой половине 2019 года, следует из рейтинга РИА Новости*.

Россияне могут приобрести на среднюю зарплату около 12 тысяч киловатт-часов в месяц. Это больше, чем могут позволить себе немцы и украинцы, но меньше, чем финны и казахстанцы.

Первое место в рейтинге занял Лихтенштейн, чьи жители могут воспользоваться более чем 31 тысячей киловатт-часов в месяц. Эксперты объясняют этот показатель высокими зарплатами граждан и при этом более низкими тарифами на электроэнергию, чем во многих экономически развитых странах.

Последнее место по доступности электроэнергии занимает Молдавия. Граждане этой страны могут приобрести только 3 тысячи киловатт-часов в месяц.

По стоимости электроэнергии Россия занимает третью строчку, уступая Казахстану и Украине. Средняя стоимость электричества для россиян составила 3,4 рубля за киловатт-час.

Больше всего за электроэнергию приходится платить датчанам - 22,9 рубля за киловатт-час. В тройку стран с самой дорогой электроэнергией входят также Германия и Бельгия.

При составлении рейтинга эксперты отметили рост цен на электроэнергию в большинстве страны Европы по сравнению с 2018 годом. Тарифы выросли в 31 стране из 42, зафиксированных в рейтинге. Самый большой рост тарифов произошел в Турции, Белоруссии и Норвегии и составил более 20%.

В девяти странах цены снизились. Самое значительное снижение было зафиксировано в Казахстане, Молдавии и Латвии.

В России рост составил 5,6%, это примерно соответствует уровню инфляции, отмечается в рейтинге.

По оценке экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году существенных изменений в рейтинге ожидать не стоит. В России тарифы для населения, как и раньше, повысятся 1 июля на 4-5%. При этом, подчеркивают аналитики, можно ожидать и роста заработных плат на таком же уровне. Соответственно, доступность электроэнергии для россиян не должна снизиться.

Аналитики отметили, что показатели, приведенные в рейтинге, являются оценкой среднего уровня по стране, которая может существенно отличаться в каждом конкретном случае.