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РИА Новости

Приходько: французский бизнес в РФ проявляет живой интерес к нацпроектам

00:10
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСергей Приходько
Сергей Приходько
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Французский бизнес, работающий в России, проявляет интерес к реализуемым сейчас в стране национальным проектам, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита главы кабмина Дмитрия Медведева во Францию.
"Французский бизнес, работающий в России, проявляет живой интерес к нашим национальным проектам. Об этом, в частности, свидетельствует регулярное участие французских компаний в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме", - заявил Приходько.
Он добавил, что обсуждение различных аспектов российско-французского сотрудничества на недавнем заседании ПМЭФ прошло плодотворно и конструктивно. Французская делегация на нынешнем форуме оказалась по численности третьей, упомянул он - после китайской и американской.
Приходько также заявил, что Франция традиционно является одним из важных внешнеэкономических партнеров России, сейчас в стране работают свыше 500 компаний с французским капиталом. "Российско-французские отношения, несмотря на санкционное давление на Россию, продолжают развиваться", - сказал первый замглавы аппарата правительства.
Ведущей сферой двусторонних связей он назвал топливно-энергетический сектор - это лидер по объему и финансовым оборотам, но сильны позиции французских компаний и в автомобилестроении, фармацевтике и пищевой промышленности.
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