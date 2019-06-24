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РИА Новости

Россия готова принять премьер-министра Франции с ответным визитом

00:06
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© AFP 2019 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTПремьер-министр Франции Эдуард Филипп. Архивное фото
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Архивное фото
© AFP 2019 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия готова принять премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа с ответным визитом, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.
Российский премьер Дмитрий Медведев в понедельник посетит французский Гавр, где проведет переговоры с Филиппом. Как ожидается, они обсудят взаимодействие в торговле, экономике и инвестициях, затронут Украину и Сирию.
"Рассчитываем, что встреча в Гавре - это начало пути. Нашим премьерам есть что обсудить. В российско-французском двустороннем досье накопилось достаточно вопросов, которые требуют поиска совместных решений и согласия. Безусловно, готовы принять Филиппа с ответным визитом в России", - сказал Приходько.
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