Россия готова принять премьер-министра Франции с ответным визитом

"Рассчитываем, что встреча в Гавре - это начало пути. Нашим премьерам есть что обсудить. В российско-французском двустороннем досье накопилось достаточно вопросов, которые требуют поиска совместных решений и согласия. Безусловно, готовы принять Филиппа с ответным визитом в России", - сказал Приходько.