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РИА Новости
Туризм

Названы причины, по которым туристы часто обращаются в страховые компании

09:33
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© РИА Новости / Яков АндреевАэропорт "Томск"
Аэропорт Томск
© РИА Новости / Яков Андреев
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Задержка вылета, проблемы с выдачей багажа или его утеря, отказ в выдаче визы и отмена поездки по состоянию здоровья – наиболее частые случаи обращения туристов в страховые компании, сообщает Ozon.travel.
Эксперты онлайн-сервиса совместно с компанией "АльфаСтрахование" проанализировали список вопросов, по которым путешественники в прошлом году чаще всего приходили за возмещением ущерба по программе страхования пассажиров.
Исследование показало, что 63% случаев связано с задержкой вылета, при этом только 8% - с отменой авиарейса.
Еще 16% пассажиров обращались к страховщикам по причине несвоевременной выдачи багажа. Из них менее 10% пришлось на потерю вещей пассажиров перевозчиком, а остальные – на повреждения багажа.
Для 10% пассажиров страховой случай наступает в связи с отменой поездки. Из них половина приходится на проблемы со здоровьем путешественника или его родственников, 22% обращений связаны с отказами консульств в выдаче виз, 7% – с природными катаклизмами, препятствующими поездке.
Всего, по данным экспертов, в 2018 году выплаты получили более 3,5 тысяч пассажиров, чей рейс был отменен или задержан.
Путешествующие по России страхуют медицинские расходы реже – только 4% от всех билетов на внутренние перелеты дополняются страховками.
Программа страхования пассажиров включает защиту от несчастных случаев, порчи, утери и задержки выдачи багажа, задержке и отмене вылета, в случаях невозможности совершить поездку (для авиапассажиров защита действует весь период полета и пребывания в аэропорту).
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