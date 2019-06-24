Названы причины, по которым туристы часто обращаются в страховые компании

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Задержка вылета, проблемы с выдачей багажа или его утеря, отказ в выдаче визы и отмена поездки по состоянию здоровья – наиболее частые случаи обращения туристов в страховые компании, сообщает Ozon.travel.

Эксперты онлайн-сервиса совместно с компанией "АльфаСтрахование" проанализировали список вопросов, по которым путешественники в прошлом году чаще всего приходили за возмещением ущерба по программе страхования пассажиров.

Исследование показало, что 63% случаев связано с задержкой вылета, при этом только 8% - с отменой авиарейса.

Еще 16% пассажиров обращались к страховщикам по причине несвоевременной выдачи багажа. Из них менее 10% пришлось на потерю вещей пассажиров перевозчиком, а остальные – на повреждения багажа.

Для 10% пассажиров страховой случай наступает в связи с отменой поездки. Из них половина приходится на проблемы со здоровьем путешественника или его родственников, 22% обращений связаны с отказами консульств в выдаче виз, 7% – с природными катаклизмами, препятствующими поездке.

Всего, по данным экспертов, в 2018 году выплаты получили более 3,5 тысяч пассажиров, чей рейс был отменен или задержан.

Путешествующие по России страхуют медицинские расходы реже – только 4% от всех билетов на внутренние перелеты дополняются страховками.