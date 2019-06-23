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РИА Новости

Клинцевич допустил новые меры из-за ситуации в Грузии

Вчера, 21:28
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич не исключает, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить к принятию Москвой дополнительных мер помимо запрета полетов.
"Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго", - написал он на своей странице в Facebook.
Также сенатор отметил последние сообщения о приостановке показов фильмов с русским переводом в кинотеатрах Грузии. "По сути речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей", - написал он.
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