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РИА Новости

Нетаньяху заявил, что Израиль не уйдет из Иорданской долины

Вчера, 21:05
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил советнику президента США Джону Болтону, что при любом сценарии ближневосточного урегулирования будет настаивать на сохранении под контролем еврейского государства Иорданской долины, образующей восточную границу потенциального палестинского государства.
Он привез Болтона посмотреть на эту территорию, относящуюся с точки зрения международного права к оккупированным территориям, и тот пообещал, что американская администрация примет во внимание подобные озабоченности Израиля при формулировании региональных мирных планов.
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"Иорданская долина обеспечивает минимальную стратегическую глубину и высоту для защиты нашей страны... При любом варианте мирного соглашения наша позиция будет заключаться в сохранении присутствия Израиля здесь в интересах нашей и всеобщей безопасности", - цитирует Нетаньяху его пресс-служба.
Военное и поселенческое присутствие в долине реки Иордан, где проходит граница палестинских земель с Иорданией, дает израильтянами контроль над связями палестинцев с внешним миром. Палестинцы отказываются поступаться правами на Иорданскую долину и в прошлом предлагали в качестве альтернативы размещение там зарубежных миротворцев.
Болтон заверил Нетаньяху, что президент США Дональд Трамп, работающий над "сделкой века", учтет израильские пожелания.
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"Могу заверить вас в том, что по мере продвижения вперед президент Трамп со всем вниманием отнесется к тем обеспокоенностям, которые вы озвучиваете на протяжении последних лет", - сказал чиновник.
Он прилетел в Израиль для участия в запланированных на понедельник и вторник встречах с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и советником по национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом.
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Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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