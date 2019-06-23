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РИА Новости

Могерини подтвердила заседание совместной комиссии по СВПД

Вчера, 21:01
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в воскресенье подтвердила проведение заседания 28 июня в Вене совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
"B следующую пятницу мы вновь соберем совместную комиссию по контролю за выполнением соглашения, которая возглавляется Европейским союзом и включает Китай, Францию, Германию, Россию, Великобританию и Иран", - написала Могерини в Twitter.
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Европейская внешнеполитическая служба ранее сообщила, что заседание комиссии по СВПД будет нацелено на решение проблем из-за возобновления США санкций и заявлений Ирана относительно выполнения его ядерных обязательств.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в четверг РИА Новости, что заседание совместной комиссии по иранской ядерной программе пройдёт в Вене 28 июня.
Согласно информации МИД РФ, "встреча созвана с целью обеспечить дальнейшую реализацию СВПД во всех его аспектах и обсудить пути решения вызовов, возникающих в связи с выходом США из соглашения и повторным введением ими санкций в отношении Ирана, а также недавние заявления Ирана относительно выполнения его ядерных обязательств".
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Федерика МогериниЕвросоюзВ мире
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