Могерини подтвердила заседание совместной комиссии по СВПД

Европейская внешнеполитическая служба ранее сообщила, что заседание комиссии по СВПД будет нацелено на решение проблем из-за возобновления США санкций и заявлений Ирана относительно выполнения его ядерных обязательств.

Согласно информации МИД РФ, "встреча созвана с целью обеспечить дальнейшую реализацию СВПД во всех его аспектах и обсудить пути решения вызовов, возникающих в связи с выходом США из соглашения и повторным введением ими санкций в отношении Ирана, а также недавние заявления Ирана относительно выполнения его ядерных обязательств".