ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "открыто и честно" рассмотреть американскую "сделку века", в отличие от палестинцев, которые отвергли ее до обнародования.

Белый дом на этой неделе представил экономическую часть проекта палестино-израильского урегулирования, но по-прежнему хранит в тайне его основную, политическую составляющую.

"Мы выслушаем американское предложение, выслушаем его честно и открыто", - сказал Нетаньяху в ходе поездки на Западный берег реки Иордан вместе с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Я не могу понять, как палестинцы, даже не выслушав план, наотрез его отвергли. Так вперед не продвинуться", - цитирует главу правительства его пресс-служба.

Палестинцы от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем отказались еще в конце позапрошлого года, возмутившись решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства. Обвинив президента в предвзятости в пользу противоположной стороны конфликта и заранее отвергнув мирные инициативы, которые тот готовит, они бойкотируют предстоящий на следующей неделе форум в Бахрейне, где будет обсуждаться экономическая составляющая "сделки века".