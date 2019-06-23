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РИА Новости

Нетаньяху пообещал открыто и честно рассмотреть американскую "сделку века"

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "открыто и честно" рассмотреть американскую "сделку века", в отличие от палестинцев, которые отвергли ее до обнародования.
Белый дом на этой неделе представил экономическую часть проекта палестино-израильского урегулирования, но по-прежнему хранит в тайне его основную, политическую составляющую.
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"Мы выслушаем американское предложение, выслушаем его честно и открыто", - сказал Нетаньяху в ходе поездки на Западный берег реки Иордан вместе с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
"Я не могу понять, как палестинцы, даже не выслушав план, наотрез его отвергли. Так вперед не продвинуться", - цитирует главу правительства его пресс-служба.
Палестинцы от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем отказались еще в конце позапрошлого года, возмутившись решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства. Обвинив президента в предвзятости в пользу противоположной стороны конфликта и заранее отвергнув мирные инициативы, которые тот готовит, они бойкотируют предстоящий на следующей неделе форум в Бахрейне, где будет обсуждаться экономическая составляющая "сделки века".
Она предполагает инвестиции в страны региона в размере 50 миллиардов долларов, больше половины из которых в течение десяти лет должны получить палестинцы для удвоения ВВП, создания миллиона рабочих мест и сокращения безработицы до "однозначных величин".
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