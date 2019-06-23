Власти Грузии назвали абсурдом сообщения о планах штурмовать "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 23 июн – РИА Новости. Лидер правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе назвал абсурдом сообщение о том, то спецназ якобы планирует штурмовать здание оппозиционной телекомпании "Рустави 2".
Ранее в воскресенье гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия со ссылкой на источники заявил, что правящие власти Грузии готовятся издать указ о штурме телекомпании ночью.
"Это заявление служит тому, чтобы поддержать дух протеста на митинге в Тбилиси. Никакая угроза никаким СМИ в Грузии не угрожает со стороны руководства. Рассказ Ники Гварамия полный абсурд и дезинформация", - заявил Талаквадзе на брифинге.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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