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РИА Новости

Климкин оценил шансы России вернуться в Совет Европы

Вчера, 20:06
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия имеет высокие шансы вернуться в Совет Европы.
"Шансы велики, поскольку многие европейские страны таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с РФ. Они хотят иметь рычаг влияния на РФ и держать ее в Совете Европы. Я считаю, это ошибочная стратегия", - заявил Климкин в интервью украинскому "5 каналу".
По словам главы МИД, "кто-то хочет использовать это возвращение, как путь к новой нормальности с РФ".
В понедельник в ПАСЕ на июньской сессии планируется рассмотреть проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер, в котором предлагается предоставить не представленным ранее делегациям (в том числе России) полномочия для участия в сессии.
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Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.
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