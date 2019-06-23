Климкин оценил шансы России вернуться в Совет Европы

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия имеет высокие шансы вернуться в Совет Европы.

"Шансы велики, поскольку многие европейские страны таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с РФ. Они хотят иметь рычаг влияния на РФ и держать ее в Совете Европы. Я считаю, это ошибочная стратегия", - заявил Климкин в интервью украинскому " 5 каналу ".

По словам главы МИД, "кто-то хочет использовать это возвращение, как путь к новой нормальности с РФ".

В понедельник в ПАСЕ на июньской сессии планируется рассмотреть проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер, в котором предлагается предоставить не представленным ранее делегациям (в том числе России) полномочия для участия в сессии.

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.