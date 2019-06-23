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РИА Новости

Британия намерена искать пути снятия напряженности на Ближнем Востоке

Вчера, 20:02
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания вместе с международным сообществом продолжит поиски дипломатических путей по снятию напряженности на Ближнем Востоке и просит Иран изменить модель поведения, заявил курирующий регион замглавы МИД Британии Эндрю Маррисон.
Замминистра в воскресенье посетил Тегеран, где провел встречи с руководством исламской республики. За последние 12 месяцев это был третий визит представителя британского МИД в Иран. До визита замминистра заявлял, что намерен донести до иранского руководства обеспокоенность Лондона растущей напряженностью в регионе.
"В Тегеране я четко заявил о нашей давней обеспокоенности относительно действий Ирана в регионе. Я подтвердил, что по оценке Британии Иран почти определенно несет ответственность за недавние атаки на танкеры в Оманском заливе. Подобные действия необходимо остановить для того, чтобы немедленно снять растущую напряженность. Я также заявил, что Британия продолжит делать все, чтобы совместно с международными партнерами найти дипломатическое решение для снижения нынешней напряженности", - говорится в письменном заявлении Маррисона.
Замминистра подтвердил намерение Британии придерживаться положения ядерной сделки с Ираном, которая служит взаимным интересам. По словам Маррисона, Иран должен продолжать выполнение всех обязательств в рамках этой сделки.
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"В Иране я также вновь заявил от имени британского правительства о необходимости немедленного освобождения (находящейся в заключении гражданки Британии и Ирана) Назанин Загери-Рэтклифф, а также находящихся под стражей обладателей двух гражданств Британии и Ирана", - сказал Маррисон.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Ранее США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
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