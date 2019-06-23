Трамп не исключил, что обсудит "вмешательство" в выборы с Путиным

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что затронет тему "вмешательства" в предстоящие выборы 2020 года с президентом РФ Владимиром Путиным на G20 в Осаке.

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.