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РИА Новости

Трамп не исключил, что обсудит "вмешательство" в выборы с Путиным

Вчера, 17:14
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что затронет тему "вмешательства" в предстоящие выборы 2020 года с президентом РФ Владимиром Путиным на G20 в Осаке.
"Возможно. Возможно. Если хотите, то я это сделаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в воскресенье в интервью телеканалу NBC.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
21 июня, 20:57
Эксперт предположил, что могло бы стать темой встречи Путина и Трампа
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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