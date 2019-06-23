При взрыве мины в Сирии погиб человек

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва мины в провинции Ракка на северо-востоке Сирии, сообщила сирийская газета Один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва мины в провинции Ракка на северо-востоке Сирии, сообщила сирийская газета "Аль-Ватан"

Ранее сообщалось, что один ребенок погиб и один получил ранения в результате взрыва мины в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.

"Один мирный житель погиб и трое других пострадали при взрыве наземной мины в деревне Хувейджат Шанан к востоку от города Ракка", - говорится в сообщении газеты.

Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.