Иракские силовики уничтожили десять тоннелей террористов вблизи Мосула

БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Иракские вооруженные силы при поддержке международной коалиции провели операцию по уничтожению 10 подземных тоннелей к юго-западу от Мосула, ликвидировано несколько боевиков, сообщается в заявлении командования объединенных сил Ирака в воскресенье.

"Бойцы отдела по борьбе с терроризмом из второго командования спецопераций выполнили при поддержке самолетов иракской армии и самолетов международной коалиции спецоперацию, которая длилась двое суток с 21 по 23 июня текущего месяца. Целью являлось пресечение бегства террористических банд "Исламского государства"* к югу от района Аль-Хадер до района Аль-Сайния к юго-западу от Мосула", - написано в заявлении.

Согласно коммюнике, операция сопровождалась тщательными поисковыми мероприятиями, в результате уничтожено 10 тоннелей и пещер, ликвидированы террористы, находящиеся в них. В том числе сожжены склады боевиков.