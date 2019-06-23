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РИА Новости

Иракские силовики уничтожили десять тоннелей террористов вблизи Мосула

Вчера, 16:27
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкМосул, Ирак
Мосул, Ирак
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Мосул, Ирак. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Иракские вооруженные силы при поддержке международной коалиции провели операцию по уничтожению 10 подземных тоннелей к юго-западу от Мосула, ликвидировано несколько боевиков, сообщается в заявлении командования объединенных сил Ирака в воскресенье.
"Бойцы отдела по борьбе с терроризмом из второго командования спецопераций выполнили при поддержке самолетов иракской армии и самолетов международной коалиции спецоперацию, которая длилась двое суток с 21 по 23 июня текущего месяца. Целью являлось пресечение бегства террористических банд "Исламского государства"* к югу от района Аль-Хадер до района Аль-Сайния к юго-западу от Мосула", - написано в заявлении.
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Согласно коммюнике, операция сопровождалась тщательными поисковыми мероприятиями, в результате уничтожено 10 тоннелей и пещер, ликвидированы террористы, находящиеся в них. В том числе сожжены склады боевиков.
Иракские силовики утверждают, что в результате проведенной масштабной операции был ликвидирован путь снабжения террористов между Аль-Хадер, Аль-Сайния и окрестными районами.
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