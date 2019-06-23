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РИА Новости

В Индии из-за вспышки энцефалита за три недели умерли 145 человек

Вчера, 15:07
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар за последние три недели унесла жизни уже более 145 человек, сообщает в воскресенье журнал India Today со ссылкой на медицинские службы.
Ранее сообщалось о 128 погибших. Активнее всего заболевание распространяется в округе Музаффарпур. По информации врачей, всего в больницах в 16 округах штата на лечении сейчас находятся еще порядка 600 детей. Состояние части из них оценивается как критическое.
Причиной вспышки острого энцефалита медики называют сохраняющуюся в региона аномальную жару вкупе с высокой влажностью. При этом изначально симптомы заболевания специалисты принимали за признаки отравления плодами личи, предположительно, содержащими опасные для здоровья детей токсины.
С тех пор, как в конце 1970-х годов в Индии была зарегистрирована первая вспышка энцефалита, в Бихаре и соседнем штате Уттар-Прадеш умерли тысячи детей. До 2005 года считалось, что большинство смертей были вызваны японским энцефалитом - вирусом, который переносят комары. Однако в последнее десятилетие дети здесь умирали от других форм энцефалита, и врачи затрудняются сказать, чем конкретно они были вызваны.
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