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РИА Новости

Суд в Кувейте отложил вынесение приговора по делу осужденной россиянки

Вчера, 13:33
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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Кувейта в воскресенье перенес вынесение приговора по делу осужденной на десять лет тюрьмы российской предпринимательницы Марии Лазаревой на 11 сентября, сообщил РИА Новости по телефону советник спикера Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.
Сидоров оказывает Лазаревой поддержку и присутствовал на очередном судебном заседании, которое прошло в воскресенье.
Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления. Международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию. В начале мая суд постановил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).
"Суд перенес рассмотрение дела на 11 сентября, ждем официального решения", - сказал Сидоров.
21 июня, 23:25
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Он рассказал, что на этом заседании судья впервые допросил свидетелей защиты, из заявленных 13 свидетелей суд разрешил заслушать показания только троих.
Ранее Лазарева сообщила РИА Новости, что будет обжаловать приговор в третьей по счету инстанции - кассационном суде, если апелляционный суд не снимет с нее окончательно всех обвинений. Она отметила, что за все полтора года с начала процесса только сейчас ей разрешили защищать себя и пригласить свидетелей защиты, в роли которых выступают опытные иностранные эксперты, расследующие финансовые преступления. Она высказала надежду, что собранных защитой свидетельств будет достаточно, чтобы подтвердить ее невиновность.
Команда представляющих Лазареву юристов 12 июня обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам независимости судей и адвокатов с заявлением, в котором выразила обеспокоенность относительно беспристрастности участников процесса по делу россиянки. Обращение требует, чтобы спецдокладчик привлек в качестве ответчика государство Кувейт. Лазарева, которая является вице-президентом и управляющим директором компании KGLI, была задержана в ноябре 2017 года.
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МИД России заявил 14 июня, что продолжит следить за делом освобожденной под залог в Кувейте россиянки для соблюдения ее законных прав и интересов, в том числе на защиту и медпомощь. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Кувейт в марте заявил, что обсудил с его властями ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на переговорах с главой Нацсобрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе осужденной россиянки и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.
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