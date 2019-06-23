Суд в Кувейте отложил вынесение приговора по делу осужденной россиянки

ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Кувейта в воскресенье перенес вынесение приговора по делу осужденной на десять лет тюрьмы российской предпринимательницы Марии Лазаревой на 11 сентября, сообщил РИА Новости по телефону советник спикера Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.

Сидоров оказывает Лазаревой поддержку и присутствовал на очередном судебном заседании, которое прошло в воскресенье.

Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления. Международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию. В начале мая суд постановил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).

"Суд перенес рассмотрение дела на 11 сентября, ждем официального решения", - сказал Сидоров.

Он рассказал, что на этом заседании судья впервые допросил свидетелей защиты, из заявленных 13 свидетелей суд разрешил заслушать показания только троих.

Ранее Лазарева сообщила РИА Новости, что будет обжаловать приговор в третьей по счету инстанции - кассационном суде, если апелляционный суд не снимет с нее окончательно всех обвинений. Она отметила, что за все полтора года с начала процесса только сейчас ей разрешили защищать себя и пригласить свидетелей защиты, в роли которых выступают опытные иностранные эксперты, расследующие финансовые преступления. Она высказала надежду, что собранных защитой свидетельств будет достаточно, чтобы подтвердить ее невиновность.

Команда представляющих Лазареву юристов 12 июня обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам независимости судей и адвокатов с заявлением, в котором выразила обеспокоенность относительно беспристрастности участников процесса по делу россиянки. Обращение требует, чтобы спецдокладчик привлек в качестве ответчика государство Кувейт. Лазарева, которая является вице-президентом и управляющим директором компании KGLI, была задержана в ноябре 2017 года.