Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов "Утро Родины"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля

Фестиваль проходит в Южно- Сахалинске с 22 по 29 июня.

Президент подчеркнул, что фестиваль, успешно стартовав в минувшем году, оставил яркие впечатления у участников и зрителей, запомнился непринуждённой атмосферой, насыщенной конкурсной программой и впечатляющими проектами.

"Сегодня "Утро Родины" вновь объединяет на своих творческих площадках известных российских режиссёров, актёров, сценаристов, демонстрирует лучшие телевизионные киноленты и сериалы, заряжает дальневосточников позитивной энергией и хорошим настроением. И конечно, такие форумы содействуют популяризации достижений отечественного кинематографа, обогащают культурную, общественную жизнь Сахалинской области, Дальнего Востока и России в целом", - говорится в телеграмме.