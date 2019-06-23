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РИА Новости
Культура

Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов "Утро Родины"

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Фестиваль проходит в Южно- Сахалинске с 22 по 29 июня.
Президент подчеркнул, что фестиваль, успешно стартовав в минувшем году, оставил яркие впечатления у участников и зрителей, запомнился непринуждённой атмосферой, насыщенной конкурсной программой и впечатляющими проектами.
"Сегодня "Утро Родины" вновь объединяет на своих творческих площадках известных российских режиссёров, актёров, сценаристов, демонстрирует лучшие телевизионные киноленты и сериалы, заряжает дальневосточников позитивной энергией и хорошим настроением. И конечно, такие форумы содействуют популяризации достижений отечественного кинематографа, обогащают культурную, общественную жизнь Сахалинской области, Дальнего Востока и России в целом", - говорится в телеграмме.
Президент уверен, что фестиваль пройдёт на подъёме, откроет новые имена, а также укрепит профессиональные и личные контакты.
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