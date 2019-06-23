Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщила в воскресенье пресс-служба оператора украинских АЭС компании "Энергоатом".

"Двадцать третьего июня 2019 года в 00:32 в соответствии с разрешенной заявкой энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта...", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС работает без замечаний, третий энергоблок с 16 мая находится в ремонте.

Радиационный фон находится на уровне природных фоновых значений, выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают допустимых значений.