Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо. Архивное фото

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Латакия – восемь, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре, Идлиб – один, Хама – 11", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел три гуманитарные акции. В населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор было выдано 315 продовольственных наборов общим весом 1 350 килограммов. В населенных пунктах Алеппо провинции Алеппо и Хамидие провинции Дамаск выдали по 500 продовольственных наборов весом по 2 175 килограммов.

Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2 523.