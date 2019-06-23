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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

Вчера, 10:39
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкЗдания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо
© NewsTeam
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Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Латакия – восемь, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре, Идлиб – один, Хама – 11", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел три гуманитарные акции. В населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор было выдано 315 продовольственных наборов общим весом 1 350 килограммов. В населенных пунктах Алеппо провинции Алеппо и Хамидие провинции Дамаск выдали по 500 продовольственных наборов весом по 2 175 килограммов.
Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2 523.
Также количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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