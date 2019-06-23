Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число жертв обрушения строящегося здания на юге Камбоджи возросло до 18, еще 24 человека пострадали, сообщает издание Khmer Times.
Ранее сообщалось о гибели 13 человек в результате обрушения строящегося здания в провинции Преа-Сиануквиль на юге Камбоджи. Полиция заявляла, что обрушение произошло около 05.00 по местному времени (01.00 мск).
Как следует из заявления местных властей, пока неизвестно, сколько еще человек остаются под завалами, поисково-спасательные операции продолжаются, пишет газета.