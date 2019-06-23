ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 16 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз... В результате обстрела поселка шахты имени "Изотова" в Горловке ранение голени получила девочка-подросток, 2005 года рождения", - сказал представитель ведомства.