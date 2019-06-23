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РИА Новости

ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 10:17
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 16 нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз... В результате обстрела поселка шахты имени "Изотова" в Горловке ранение голени получила девочка-подросток, 2005 года рождения", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 24 мины калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов республики.
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