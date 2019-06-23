При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступает по телевидению с объявлением о неудачном перевороте в эфиопском регионе Амхара. 23 июня 2019

© AP Photo / ETV Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступает по телевидению с объявлением о неудачном перевороте в эфиопском регионе Амхара. 23 июня 2019

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава эфиопского штата Амхара и его советник были убиты неизвестными во время попытки захвата власти в штате, сообщает агентство Глава эфиопского штата Амхара и его советник были убиты неизвестными во время попытки захвата власти в штате, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на государственные СМИ.

По данным СМИ, неизвестные напали на Амбачиу Меконнена и его советника в субботу в их офисах.

По сообщению агентства, за попыткой переворота в штате стоял глава службы безопасности штата генерал Асамниу Циге. О его судьбе ничего не сообщается.