При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава эфиопского штата Амхара и его советник были убиты неизвестными во время попытки захвата власти в штате, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на государственные СМИ.
По данным СМИ, неизвестные напали на Амбачиу Меконнена и его советника в субботу в их офисах.
По сообщению агентства, за попыткой переворота в штате стоял глава службы безопасности штата генерал Асамниу Циге. О его судьбе ничего не сообщается.
Ранее агентство со ссылкой на премьер-министра страны Абия Ахмеда сообщало, что в ходе неудавшейся попытки переворота погибли несколько человек, еще несколько получили ранения, включая начальника штаба армии Эфиопии.