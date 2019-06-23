Лидеры стран АСЕАН открыли хранилище гуманитарной помощи

Лидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сцене во время церемонии открытия 34-го саммита АСЕАН в отеле Athenee в Бангкоке, Таиланд. 23 июня 2019

БАНГКОК, 23 июн – РИА Новости. Лидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провели в Бангкоке символическую торжественную церемонию открытия регионального хранилища гуманитарной помощи и материалов, предназначенных для преодоления природных катастроф.

Хранилище, построенное в таиландской провинции Чайнат, расположено в одной из центральных точек региона и рассчитано на быстрое оказание помощи населению самого Таиланда, Лаоса, Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. Являясь частью общерегиональной логистической системы, выработанной АСЕАН для повышения готовности всех стран региона к преодолению последствий стихийных бедствий, новое хранилище создавалось таким образом, чтобы помощь попадала в нуждающихся в ней районы Юго-восточной Азии в течение 24 часов после ЧП, говорилось в презентации, показанный в зале заседаний 34 саммита АСЕАН, который проходит в Бангкоке в эти дни.

Лидеры АСЕАН на своём заседании в субботу также приветствовали внесение в уставные документы ассоциации как постоянно действующего органа совместного центра военной медицины АСЕАН, созданного в 2016 году при участии ряда стран, в том числе России. Председательствующий на саммите в Бангкоке премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча отметил в своём выступлении на саммите важную роль обоих объектов для дела устойчивого развития региона Юго-Восточной Азии.

"Когда мы, народы АСЕАН, встречаемся с природными катаклизмами, такими как землетрясения, цунами и ураганы, мы никогда не бросаем друг друга в беде. Мы всегда вместе преодолеваем последствия природных катастроф. В этом мы себя всегда чувствуем одним большим народом, народом АСЕАН", - сказал он.