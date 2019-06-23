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РИА Новости

Лидеры стран АСЕАН открыли хранилище гуманитарной помощи

Вчера, 09:56
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЛидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сцене во время церемонии открытия 34-го саммита АСЕАН в отеле Athenee в Бангкоке, Таиланд. 23 июня 2019
Лидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сцене во время церемонии открытия 34-го саммита АСЕАН в отеле Athenee в Бангкоке, Таиланд. 23 июня 2019
© REUTERS / Athit Perawongmetha
БАНГКОК, 23 июн – РИА Новости. Лидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провели в Бангкоке символическую торжественную церемонию открытия регионального хранилища гуманитарной помощи и материалов, предназначенных для преодоления природных катастроф.
Хранилище, построенное в таиландской провинции Чайнат, расположено в одной из центральных точек региона и рассчитано на быстрое оказание помощи населению самого Таиланда, Лаоса, Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. Являясь частью общерегиональной логистической системы, выработанной АСЕАН для повышения готовности всех стран региона к преодолению последствий стихийных бедствий, новое хранилище создавалось таким образом, чтобы помощь попадала в нуждающихся в ней районы Юго-восточной Азии в течение 24 часов после ЧП, говорилось в презентации, показанный в зале заседаний 34 саммита АСЕАН, который проходит в Бангкоке в эти дни.
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Лидеры АСЕАН на своём заседании в субботу также приветствовали внесение в уставные документы ассоциации как постоянно действующего органа совместного центра военной медицины АСЕАН, созданного в 2016 году при участии ряда стран, в том числе России. Председательствующий на саммите в Бангкоке премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча отметил в своём выступлении на саммите важную роль обоих объектов для дела устойчивого развития региона Юго-Восточной Азии.
"Когда мы, народы АСЕАН, встречаемся с природными катаклизмами, такими как землетрясения, цунами и ураганы, мы никогда не бросаем друг друга в беде. Мы всегда вместе преодолеваем последствия природных катастроф. В этом мы себя всегда чувствуем одним большим народом, народом АСЕАН", - сказал он.
"Сегодня мы, лидеры стран АСЕАН, торжественно объявляем об открытии склада гуманитарной помощи странам блока, пострадавшим от ударов стихии, которые входят в единую логистическую систему, созданную Ассоциацией на случай чрезвычайных ситуаций. Также мы сегодня поднимаем на более высокую ступень наше сотрудничество в области военной медицины, сосредоточенное в соответствующем Центре при АСЕАН. Оба этих объекта значительно повышают готовность Ассоциации к любым природным катаклизмам и преодолению их последствий", - добавил Чан-Оча.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
20 июня, 10:00
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
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