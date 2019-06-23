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РИА Новости

В Эфиопии неизвестный выстрелил в начальника штаба армии, сообщили СМИ

Вчера, 09:08
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкГород Аддис-Абеба, столица Эфиопии
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Неизвестный совершил выстрел в начальника штаба армии Эфиопии в то время, как тот пытался сорвать попытку переворота в эфиопском регионе Амхара, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление премьер-министра страны Абия Ахмеда.
По информации агентства, премьер Эфиопии сообщил об инциденте в эфире национального телевидения. Пресс-секретарь эфиопского премьера сообщил, что пока неизвестно, был ли начальник штаба армии убит или ранен в результате инцидента, который произошел в субботу.
"В него стреляли люди, близкие к нему", - сказал премьер Эфиопии.
По словам премьера страны, в ходе неудавшейся попытки переворота погибли несколько человек, еще несколько получили ранения. По данным агентства, местная телекомпания сообщила, что в результате происшествия начальник эфиопской армии погиб.
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