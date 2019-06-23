В ЛНР обвинили ВСУ в двух обстрелах за сутки

ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
В субботу народная милиция ЛНР заявляла о трех обстрелах со стороны вооруженных сил Украины за сутки.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Лозовое.