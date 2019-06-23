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РИА Новости
Культура

Живот принцессы и танец официантов: королевские скачки в Аскоте

Вчера, 07:32
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© AP Photo / Alastair GrantКоролева Великобритании Елизавета II и королеваа-консорт Нидерландов Максима прибывают на ежегодные королевские скачки в Аскоте
Королева Великобритании Елизавета II и королеваа-консорт Нидерландов Максима прибывают на ежегодные королевские скачки в Аскоте
© AP Photo / Alastair Grant
АСКОТ (графство Беркшир), 23 июн – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Королевские скачки в британском Аскоте в этом году запомнятся не только традиционными шляпами дам, королевской процессией, количеством потребленного алкоголя и коллективными песнями "под занавес" каждого дня, но также очередями в кассы и несколькими бурными интернет-дискуссиями по приятным, впрочем, поводам.
© РИА Новости / Денис ВорошиловНа Королевских скачках в Аскоте, Великобритания. 22 июня 2019
На Королевских скачках в Аскоте, Великобритания. 22 июня 2019
© РИА Новости / Денис Ворошилов
На Королевских скачках в Аскоте, Великобритания. 22 июня 2019
Очереди в кассу за выигрышем стали, наряду с дождем в первые три дня скачек, неприятным сюрпризом для посетителей. К примеру, в четвертый день, когда во втором забеге первой пришла лошадь по имени Japan (безоговорочный фаворит, многочисленный обладатель выигрышных билетов), - приходилось сначала ждать, когда информация о победителе пройдет через компьютерные системы, а затем минут по двадцать стоять в очереди за выигрышем.
"Это очень странно, обычно все это происходит в момент", - поделилась с РИА Новости дама - завсегдатай скачек.
Интернет-дискуссии все же касались куда более приятных тем.
© REUTERS / Toby MelvilleКэтрин, герцогиня Кембриджская на ежегодных королевских скачках в Аскоте
Кэтрин, герцогиня Кембриджская на ежегодных королевских скачках в Аскоте
© REUTERS / Toby Melville
Кэтрин, герцогиня Кембриджская на ежегодных королевских скачках в Аскоте
В первый день королеву Елизавету Вторую сопровождали близкие родственники, в том числе ее внучка - принцесса Эжени, недавно вышедшая замуж за своего многолетнего бойфренда Джека Бруксбэнка. Многие обратили внимание на то, что на некоторых фотографиях Эжени дотрагивается до живота. Особенное внимание привлек кадр, запечатлевший, как двоюродная сестра Эжени - Зара Тиндалл радостно обнимает ее, а жена их двоюродного брата принца Уильяма - Кейт, улыбаясь, смотрит на Эжени, причем взгляд ее направлен вниз.
© РИА Новости / Денис ВорошиловНа Королевских скачках в Аскоте, Великобритания. 22 июня 2019
На Королевских скачках в Аскоте, Великобритания. 22 июня 2019
© РИА Новости / Денис Ворошилов
На Королевских скачках в Аскоте, Великобритания. 22 июня 2019
Еще одна популярная тема в соцсетях – субботний танец сотрудников одного из ресторанов на территории комплекса, где проходят скачки. Под песню Queen "Don`t Stop Me Now" в пляс пустились сначала официанты, а потом и посетители. Ролик просмотрели десятки тысяч человек и многие выражали одно и то же желание: "Хотел бы я того же, что приняли они", - написал один из пользователей соцсетей.
"А не беременна ли принцесса Эжени?" - задаются вопросом интернет-пользователи. Если догадки верны, то это означает, что королева Елизавета Вторая станет прабабушкой в девятый раз.
Посетительницы королевских скачек Royal Ascot
19 июня, 15:42
Шляпки и цилиндры на королевских скачках в Аскоте
9637526
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