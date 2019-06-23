Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T01:19Z
https://ria.ru/20190623/1555824453.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155349/04/1553490451_0:221:3137:1986_1036x0_80_0_0_90ffd72d9aef6c4516a8fb31b188aef5.jpg
РИА Новости

Помпео не доверяет карте полета американского дрона, опубликованной Зарифом

01:19
570
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майке Помпео назвал "не заслуживающей доверия" карту полета дрона США, опубликованную ранее главой МИД Ирана Джавадом Зарифом в его Twitter.
"Соединенные Штаты продемонстрировали, что Иран несомненно сбил американский беспилотный аппарат в международном воздушном пространстве. Нарисованная от руки карта министра иностранных дел Зарифа, оспаривающая этот факт, не заслуживает доверия", - говорится в заявлении Помпео, распространенном в воскресенье госдепартаментом.
Ранее Зариф опубликовал карту, на которой отображен маршрут полета сбитого американского беспилотника. Размещенная министром публикация в Twitter содержала детали маршрута беспилотника, координаты его местонахождения в определенный момент времени, координаты беспилотника в момент подаваемых Ираном сигналов с предупреждениями, а также точку, в которой американский беспилотник был сбит иранскими военными в четверг.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумал
21 июня, 17:19
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
Американские морские пехотинцы во время учений
18 июня, 17:39
Персам – "перцев". США перебрасывают к Ирану тысячу бойцовНе исключено, что Трампу искренне не нравится война. Он с удовольствием обошелся бы и без нее, отдай Иран по-хорошему все ресурсы. Или заключи он с США другую ядерную сделку. На условиях США. Но не гнутся иранцы. Поэтому приходится действовать.
010007
Обсудить 0
Обострение отношений США и ИранаМайк ПомпеоМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаИранСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами, пишут СМИ
РИА
Новости
Михаил Саакашвили
Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
Газовое оборудование в Львовской области Украины
В "Укртрансгазе" сообщили о критическом дефиците газа
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США пообещал усиливать экономическое давление на Иран
Лента
новостей
Самолет авиакомпании Georgian Airways. Архивное фото
В Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
Продюсер Бари Алибасов
Сын Бари Алибасова прояснил планы на квартиру отца
Грузинские отельеры обсудят запрет на полеты в Россию
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Грузинская авиакомпания предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
Туристы и журналисты из России не подвергались опасности, заявил МИД Грузии
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа, сообщают СМИ
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Самолет саудовской авиакомпании Saudia. Архивное фото
СМИ: Saudia прекратит полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом
В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов
02:48У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:47Критики отметили "русскость" постановки оперы "Борис Годунов" в Лондоне
02:37Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
02:27СМИ: Saudia прекратит полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом
02:11Грузинские отельеры обсудят запрет на полеты в Россию
01:50В Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией
01:42Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане
01:31Сын Бари Алибасова прояснил планы на квартиру отца
01:21В "Укртрансгазе" сообщили о критическом дефиците газа
01:19Помпео не доверяет карте полета американского дрона, опубликованной Зарифом
01:14В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе
01:12Госсекретарь США пообещал усиливать экономическое давление на Иран
01:09Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами, пишут СМИ
01:03Источник назвал дату запуска первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС
00:55Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
00:48Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием
00:44Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа, сообщают СМИ
00:30Туристы и журналисты из России не подвергались опасности, заявил МИД Грузии
00:28В Дагестане нейтрализовали двух сторонников ИГ*
Лента новостейМолния