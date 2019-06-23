Госсекретарь США пообещал усиливать экономическое давление на Иран

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США будут наращивать дипломатическую изоляцию Ирана и экономическое давление на него, пока тот не пойдет на переговоры, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Когда иранский режим решит отказаться от насилия и встретить нашу дипломатию дипломатией, он знает, как с нами связаться. До тех пор наши дипломатическая изоляция и кампания экономического давления на режим будут усиливаться", - говорится в заявлении Помпео, распространенном в воскресенье госдепартаментом.

Ранее Трамп заявил, что в понедельник 25 июня США введут новые существенные санкции в отношении Ирана, которые призваны не допустить обладания им ядерным оружием.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитный ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".