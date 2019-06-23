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РИА Новости

Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами, пишут СМИ

01:09
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Газета Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп санкционировал проведение наступательных киберопераций на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пусками ракет.
По словам двух собеседников издания, кибератаки начались в четверг вечером силами киберкомандования США. Операции были разработаны ранее, на это ушли недели или даже месяцы, пишет газета. Пентагон предлагал прибегнуть к таким мерам сразу после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Такой вариант реакции на инцидент с американским беспилотником, который был сбит иранскими военными, согласуется с заявлениями Трампа о том, что Вашингтон не хочет человеческих жертв среди иранцев в результате ответа.
Газета отмечает, что это первый случай реального наступательного применения киберкомандования, после того как в мае этого года было объявлено о его превращении в полноценное командование. В 2018 году, еще будучи подразделением более низкого уровня, оно провело операцию против петербургского "Агентства интернет-исследований", которое США обвиняют во вмешательстве в американские выборы.
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Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на компании, специализирующиеся на кибербезопасности, сообщило, что Иран также в последнее время якобы увеличил число наступательных киберопераций против американского правительства и критически важных инфраструктурных объектов США.
По данным агентства, компании CrowdStrike и FireEye сообщили, что в последние недели участилась рассылка фишинговых писем правительственным учреждениям США, а также работникам секторов экономики, включая нефтяную и газовую промышленность. Отмечается, что эти акции проводятся, предположительно, хакерами, которые "работают на иранское правительство". При этом остается неизвестным, получили ли хакеры в результате таких действий доступ к закрытой информации.
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В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Обострение отношений США и ИранаДональд ТрампИранСШАВ мире
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