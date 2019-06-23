Туристы и журналисты из России не подвергались опасности, заявил МИД Грузии

Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019

Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019

ТБИЛИСИ, 23 июн – РИА Новости. МИД Грузии на фоне акций протеста в Тбилиси сообщает, что государственные ведомства полностью обеспечивают порядок и безопасность в стране, туристы и журналисты не подвергались опасности.

Грузию на этой неделе захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

"На фоне проходящих в последние дни в Тбилиси акций протеста соответствующие государственные ведомства полностью обеспечивают общественный порядок и защиту безопасности в стране. Гости столицы, иностранные журналисты и туристы, в том числе из России, не подвергались опасности", - сказано в заявлении МИД.

Ведомство напоминает, что в связи с отдельными инцидентами с участием российских журналистов начато расследование.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24", нападавшие пытались избить корреспондента и оператора. В МИД РФ заявили, что Москва ждет реакции на это нападение от профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также требует от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и граждан РФ. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что возбудили уголовное дело по статьям "о препятствии журналисткой деятельности" и "насилие".