В результате ЧП с катером в Тверской области пострадали шесть человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Пятеро детей и один взрослый пострадали в результате инцидента с катером на реке Нерль в Тверской области, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что катер врезался в берег на реке Нерль в Калязинском районе Тверской области.

"Трое детей доставляют вертолетом санавиации в Тверскую областную детскую клиническую больницу, еще двоих везут на реанимобиле", - сказала собеседница агентства.