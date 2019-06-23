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РИА Новости

В результате ЧП с катером в Тверской области пострадали шесть человек

00:24
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Пятеро детей и один взрослый пострадали в результате инцидента с катером на реке Нерль в Тверской области, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что катер врезался в берег на реке Нерль в Калязинском районе Тверской области.
"Трое детей доставляют вертолетом санавиации в Тверскую областную детскую клиническую больницу, еще двоих везут на реанимобиле", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, также госпитализировали одного взрослого.
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