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РИА Новости

Все на одно лицо? Раскрыта главная тайна романтических отношений

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / HASLOOМужчина и много одинаковых женщин
Мужчина и много одинаковых женщин
© Depositphotos / HASLOO
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. У большинства людей очень похожие представления о привлекательности: правильное соотношение талии и бедер, симметричные черты лица, хорошее здоровье, спокойный и добрый нрав. Однако в реальности выбор партнера часто далек от этого идеала. Более того, мы раз за разом наступаем на одни и те же грабли, вступая в отношения с теми, кто как две капли воды напоминает наших бывших.

Один типаж на всю жизнь

Десять лет назад ученые Университета Торонто (Канада) уговорили 159 мужчин и 173 женщин рассказать им о своей личной жизни и тех качествах, которые привлекают их в сексуальных партнерах. Затем на протяжении девяти лет все участники исследования раз в год отчитывались о том, что происходит у них на любовном фронте — сохранились ли отношения, о которых они сообщали в прошлый раз, или появились новые. Кроме того, ученые с помощью специального опросника составили психологические портреты добровольцев и их вторых половин.
Анализ результатов показал, что люди, как правило, выбирают тех, кто близок по уровню образования и чертам характера. Но самое интересное: новые партнеры описывали себя практически так же, как предыдущие. Иными словами, добровольцы, несмотря на пережитый ими любовный опыт — в исследовании не уточняется, положительный или отрицательный, — продолжали выбирать тех, кто очень напоминал их бывших. Реже так поступали люди с высокими показателями экстраверсии и открытости новому опыту.
По мнению авторов работы, у каждого есть собственное видение того, какими чертами характера и внешностью должна обладать идеальная вторая половина. Для новых романтических отношений ищут максимально соответствующих этим представлениям и, следовательно, предпочитают человека, похожего на бывшего партнера.
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По образу и подобию родителей

Образ романтического партнера складывается в детстве и на это сильно влияют родители, считает профессор этологии Кембриджского университета Патрик Бейтсон. Так, дочери пожилых отцов чаще выходят замуж за мужчин значительно старше их, а дети от межрасовых браков создают семьи с представителями той же расы, к которой принадлежали родители противоположного с ними пола.
Кроме того, от матери зависит, сколько раз дети будут вступать в романтические отношения. И дело не только в характере. Американские исследователи изучили данные свыше семи тысяч человек, в течение тридцати лет подробно рассказывавших о личной жизни. Оказалось, что число партнеров у их детей напрямую связано с этим показателем у матерей.
Ученые предположили, что дети копируют навыки общения матери и перенимают черты, делающие ее более или менее привлекательной для потенциальных партнеров. Например, если женщина была склонна к депрессии и из-за этого испытывала трудности с противоположным полом, такое же поведение прослеживалось у ее сыновей и дочерей.
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Многие исследования демонстрируют, что, выбирая партнера, мы стремимся найти человека, максимального похожего на нас самих — и внешне, и по поведению. Так, люди с психическими расстройствами склонны создавать пары с теми, у кого такой же диагноз. Особенно это характерно для страдающих синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, аутизмом, шизофренией и наркотической зависимостью. Причем часто один из партнеров способствует манифестации заболевания у другого.
Что касается здоровых, то для романтических отношений обычно ищут человека с тем же уровнем интеллекта. Британские и нидерландские исследователи, изучив геномы 1600 пар, по комбинациям генов определяли примерный уровень успеваемости во время учебы в школе и университете. Оказалось, что у большинства супругов показатели примерно одинаковы. Причем это характерно и для пар из одной местности или вместе учившихся, и для познакомившихся только в зрелом возрасте.
То, что у многих пар одинаковый уровень образования, долгое время считались результатом социально-культурных установок. Но похоже, генетика тоже влияет на выбор.
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ДНККембриджский университетКанадаРИА Наука
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