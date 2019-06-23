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24 июня: у православных начало Петрова поста

10:00
19
Религиозные праздники 24 июня
Начало Петрова поста
Установление Петрова или Апостольского поста относится к первым векам христианства. Впервые о нем упоминает "Апостольское предание" святого Ипполита Римского (III век). Тогда этот пост считался "компенсаторным" — те, кто по каким-то причинам не смог поститься в Великий пост перед Пасхой, постились "по окончании праздничного ряда" (от Пасхи до Троицы).
Но окончательно этот пост утвердился, когда в Константинополе и Риме были построены храмы во имя апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма в день памяти апостолов 29 июня (по новому стилю — 12 июля) стало официальным днем, окончания Петрова поста. Начало же его – через неделю после дня Святой Троицы – зависит от даты празднования Пасхи, поэтому продолжительность его различна: от 8 дней до 6 недель.
Цель и смысл Петрова, как и любого другого поста — подчинение тела духу, чему помогает избегание пустых разговоров и воздержание в пище и питье. Однако святитель Василий Великий утверждал, что воздержание от пищи является лишь дополнением к духовному посту, который и есть цель христианина. Он предлагал постящимся ограничить круг общения людьми, которые могут принести духовную пользу, и усилить прием "духовной пищи". "Истинный пост есть устранение от злых дел", учил он (Василий Великий, Беседа о посте, 1-я).
И еще: любой пост – время покаяния. Церковь – это община спасающихся, но не толпа беженцев, а войско, и призыв к покаянию – не обвинение, а ободрение, укрепление на его пути к спасению. Пример апостолов Петра и Павла показывает, что в покаянии нуждаются все: и те, кто с детства верующие, и те, кто к вере пришли из неверия, а может, даже были когда-то сознательными или стихийными богоборцами, и Петр, любивший Христа, но предавший Его из малодушия и затем, несмотря на полученное прощение, горько каявшийся в этом до конца своей земной жизни, и Павел – "досадитель и гонитель Церкви", преследовавший Его учеников с самозабвенной яростью отпетого праведника, но вразумленный Христом, прощенный Им и послуживший делу распространения Церкви более других учеников.
Апостольский (Петров) пост — средство вразумления, чтобы верующие могли внутренне собраться и хотя бы отчасти приобщиться "Петровой твердости" и "Павлова разума и светлой мудрости".
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