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РИА Новости

Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли центральный проспект

Вчера, 19:56
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ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Протестующие перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси, который был открыт в течение дня, акция не так многочисленна, как в предыдущие дни.
Грузию на этой неделе захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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В субботу у здания парламента Грузии вновь началась акция протеста, она менее многочисленна, чем в предыдущие дни.
Участники акции перекрыли проспект Руставели. Полицейские машины наблюдают за процессом. Граждан призывают присоединиться к акции, требования которой остаются прежними: отставка главы МВД Георгия Гахария и освобождение всех арестованных ранее.
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