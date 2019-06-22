Россия ждет реакции на нападение на журналистов в Тбилиси

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва ждет реакции на нападение на журналистов в Тбилиси от профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, сообщило министерство иностранных дел России.
"Ждем соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24", нападавшие пытались избить корреспондента и оператора.