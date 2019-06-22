В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,4

В начале этой недели в городском округе Ибинь произошло землетрясение магнитудой 6, после этого в течение суток в этом же районе было зарегистрировано почти 70 афтершоков разной магнитуды. Согласно последним официальным данным, жертвами сейсмической активности стали 13 человек, свыше 220 получили ранения и травмы. В общей сложности было разрушено 22 тысяч жилых домов.