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РИА Новости

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,4

Вчера, 18:00
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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Подземные толчки зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 22.29 по местному времени (17.29 мск).
Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.
Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
В начале этой недели в городском округе Ибинь произошло землетрясение магнитудой 6, после этого в течение суток в этом же районе было зарегистрировано почти 70 афтершоков разной магнитуды. Согласно последним официальным данным, жертвами сейсмической активности стали 13 человек, свыше 220 получили ранения и травмы. В общей сложности было разрушено 22 тысяч жилых домов.
Сейсмограф. Архивное фото
Вчера, 16:43
У берегов США произошло землетрясение магнитудой 5,4
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СычуаньКитайВ мире
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