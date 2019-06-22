В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,4

ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Подземные толчки зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 22.29 по местному времени (17.29 мск).
Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.
Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
В начале этой недели в городском округе Ибинь произошло землетрясение магнитудой 6, после этого в течение суток в этом же районе было зарегистрировано почти 70 афтершоков разной магнитуды. Согласно последним официальным данным, жертвами сейсмической активности стали 13 человек, свыше 220 получили ранения и травмы. В общей сложности было разрушено 22 тысяч жилых домов.