В Грузии пообещали сделать все для сохранения интересов страны

ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Депутат из парламентского большинства Грузии Гия Вольский, комментируя решение российской стороны о приостановке прямых авиарейсов в Грузию, заявил, что грузинские власти сделают все для того, чтобы не повредить политическому и экономическому интересам страны.

"Все, что было сделано руководством Грузии, - диверсификация рынков, соглашения о свободной торговле с Европой и Китаем, развитие транзитной системы направлены на то, чтобы экономическая независимость Грузии, в том числе энергонезависимость, были обеспечены … власти сделают все для того, чтобы сохранить политический и экономический интерес страны", - заявил Вольский журналистам.

Депутат считает, что оппоненты прилагают все усилия для начала дестабилизации в стране, цель у них, по его словам, одна - завладеть властью.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.