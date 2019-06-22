В Екатеринбурге площадь пожара в цехе увеличилась до 2,2 тысячи "квадратов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Площадь возгорания в цехе лакокрасочных материалов в Екатеринбурге увеличилась до 2,2 тысячи квадратных метров, произошло обрушение конструкций, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара составляла 600 квадратных метров.
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"Большая горючая загрузка способствовала распространению с горящего производственного здания на примыкающее складское помещение. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение конструкций цеха лакокрасочных материалов. По оперативной информации, площадь пожара увеличилась до 2200 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Сейчас тушение огня, по информации МЧС, ведется с земли, с пожарных автолестниц и с коленчатых подъемников. Также в ликвидации возгорания задействован пожарный поезд. Всего в тушении задействованы 20 единиц спецтехники и более 60 человек. Как отметили в ведомстве, пострадавших в результате ЧП нет.