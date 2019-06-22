"Грузинские авиалинии" продолжают летать между Воронежем и Тбилиси

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Авиакомпания "Грузинские авиалинии" продолжает выполнять рейсы между Воронежем и Тбилиси, купленные билеты пассажиры не возвращают, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.

"Грузинские авиалинии" начали выполнять рейсы между Тбилиси и Воронежем с конца апреля этого года. По данным онлайн-табло, авиасообщение осуществляется два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

"Пока рейсы есть, только российские авиакомпании не будут летать. "Грузинские авиалинии" летают", — сказал представитель аэропорта.

По его словам, ближайший рейс из Тбилиси в Воронеж и обратно планируется согласно расписанию. Также представитель аэропорта пояснил, что билеты на рейсы в Тбилиси продаются, а уже купившие билеты пассажиры их не возвращают.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21 процент) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.