Ростуризм напомнил о горячей линии в связи с ситуацией в Грузии

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ростуризм напомнил о возможности обращения на "горячую линию" в связи с ситуацией в Грузии, следует из сообщения, опубликованного на Ростуризм напомнил о возможности обращения на "горячую линию" в связи с ситуацией в Грузии, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

“Ростуризм со своей стороны намерен пристально следить за выполнением представителями турбизнеса указа президента России, а также рекомендаций МИД России. Для получения дополнительных справок туристы могут обращаться на "горячую линию" по телефону 8 (499) 678-05-05”, - сказано в сообщении ведомства.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется.