Ростуризм напомнил о горячей линии в связи с ситуацией в Грузии

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ростуризм напомнил о возможности обращения на "горячую линию" в связи с ситуацией в Грузии, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
“Ростуризм со своей стороны намерен пристально следить за выполнением представителями турбизнеса указа президента России, а также рекомендаций МИД России. Для получения дополнительных справок туристы могут обращаться на "горячую линию" по телефону 8 (499) 678-05-05”, - сказано в сообщении ведомства.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
21 июня, 20:51Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить