Хуситы сбили саудовский разведсамолет в небе над Йеменом, сообщили СМИ

БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Мятежники из шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили разведывательный самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает в субботу подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на военный источник.
"Сбит разведывательный самолет вражеских сил в районе Аль-Мазрак в городе Харед в Ходже", - цитирует источник телеканал.
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Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.