В Хабаровске загорелся мебельный цех

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мебельных цех загорелся в Хабаровске, спасателям удалось сбить открытое горение и локализовать пожар на 700 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМЧС.

"В настоящее время пожар в Хабаровске в мебельном цехе локализован, произошла ликвидация открытого горения, проводятся работы по дотушиванию очагов возгорания, а также проливка и разборка конструкций. Площадь, предварительная, составляет порядка 700 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в тушении принимают участие 39 человек и 12 единиц техники.