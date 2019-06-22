В ДНР сообщили о двух пострадавших из-за обстрелов силовиков

ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Два человека ранены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"В результате обстрела населенного пункта Веселое (под контролем ДНР – ред.) получил осколочное ранение мужчина", - сказал Безсонов.
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Он отметил, что также ранен один военнослужащий ДНР.
"Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении виновных в обстрелах военных преступников", - добавил Безсонов.