В ДНР сообщили о двух пострадавших из-за обстрелов силовиков

ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Два человека ранены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"В результате обстрела населенного пункта Веселое (под контролем ДНР – ред.) получил осколочное ранение мужчина", - сказал Безсонов.

Он отметил, что также ранен один военнослужащий ДНР.