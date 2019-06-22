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РИА Новости

В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике

Вчера, 14:35
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
Фабрика, на которой произошел пожар, находится в районе Бююкчекмедже. По данным канцелярии губернатора, пожарным удалось спасти 20 рабочих, которые оказались заблокированными на крыше здания. Когда пожар был потушен, внутри были найдены тела четырех иностранных рабочих. Еще двое рабочих, тоже иностранцев, были госпитализированы. В больницу были доставлены и четверо пострадавших пожарных.
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Причина возгорания не известна, в связи с этим власти проводят расследование. Около 15 работников фабрики доставлены в полицейский участок для дачи показаний.
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