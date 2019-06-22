Туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Все туроператоры в РФ подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию, сообщила в эфире телеканала " Все туроператоры в РФ подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию, сообщила в эфире телеканала " Россия 24 " руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова.

"Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров на территорию Грузии. Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров. В ближайшее время соответствующая информациям появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении", - сказала Догузова.

Что касается возврата денежных средств за уже приобретённые туры, то туроператоры обязаны будут вернуть деньги в полном объеме по требованию туристов, которые не успели вылететь на территорию Грузии, добавила глава Ростуризма.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется.