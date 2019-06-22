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РИА Новости
Туризм

Туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию

Вчера, 14:29
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Все туроператоры в РФ подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова.
"Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров на территорию Грузии. Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров. В ближайшее время соответствующая информациям появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении", - сказала Догузова.
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Что касается возврата денежных средств за уже приобретённые туры, то туроператоры обязаны будут вернуть деньги в полном объеме по требованию туристов, которые не успели вылететь на территорию Грузии, добавила глава Ростуризма.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
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В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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