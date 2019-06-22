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РИА Новости
Туризм

Авиакомпании готовы вывезти россиян из Грузии после 8 июля

Вчера, 13:01
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© REUTERS / Irakli GedenidzeПротесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
© REUTERS / Irakli Gedenidze
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россиянам, которые находятся в Грузии, рекомендуется вернуться до 8 июля, некоторые авиакомпании готовы вывезти их и после этой даты, заявил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова по итогам совещания, посвященного приостановке полетов в республику.
Он уточнил, что сейчас в Грузию летают шесть компаний: "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings и "Норд авиа".
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"Некоторые из них готовы вывезти россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии", — сказал он.

Накануне вечером, после того как Грузию захлестнули акции протеста, президент России подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в эту страну. Туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная рестрикция, цель которой заключается в обеспечении безопасности российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии запрет на полеты отменят, добавил он.
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По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии находятся пять-семь тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. В Ростуризме сообщили, что по линии туроператоров в Грузию уехали порядка полуторы тысяч человек, число самостоятельных туристов ведомство уточняет.
Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Депутаты от оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, к которому присоединилась оппозиция с требованием отставки правительства. Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.
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Популярные комментарии
Всю кутаисскую группировку тоже отправить, пускай им там мозг вправляет, боба в Грузии ругает Россию, а сам здесь держит рестораны ,актёр одного фильма
22 июня, 14:36
АШАлександр Шур
900001
Что там делать? Есть страны интереснее и цивилизованнее, где к россиянам с уважением относятся. А то в новостях то одно видео избиения россиян, то другое. Не ездить к ним и их не пускать, пусть в ЕС едут, который от их уже взвыл.
22 июня, 14:39
sshumov.1973
900001
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