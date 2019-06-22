Авиакомпании готовы вывезти россиян из Грузии после 8 июля

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россиянам, которые находятся в Грузии, рекомендуется вернуться до 8 июля, некоторые авиакомпании готовы вывезти их и после этой даты, заявил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова по итогам совещания, посвященного приостановке полетов в республику.

Он уточнил, что сейчас в Грузию летают шесть компаний: "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings и "Норд авиа".

"Некоторые из них готовы вывезти россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии", — сказал он.

Накануне вечером, после того как Грузию захлестнули акции протеста, президент России подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в эту страну. Туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная рестрикция, цель которой заключается в обеспечении безопасности российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии запрет на полеты отменят, добавил он.

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии находятся пять-семь тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. В Ростуризме сообщили, что по линии туроператоров в Грузию уехали порядка полуторы тысяч человек, число самостоятельных туристов ведомство уточняет.